Prasówka Kraków 18.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Od dwudziestu lat krakowianie ustawiają się w kolejkach do muzeów i wydaje się, ze tę kolejkę w Noc Muzeów lubią. Na zwiedzających czekały nie tylko wystawy, ale niezwykle bogaty program towarzyszący. Tak było podczas tegorocznej krakowskiej Nocy Muzeów.

Juwenalia w Krakowie. Studencki czwartek + Juwenalia - to wybuchowa mieszanka! JuweCzwartek był naprawdę intensywny i pełen wrażeń. Na Miasteczku AGH zgromadziły się tłumy studentów - były koncerty, flanki i tańce - zarówno na terenie Miasteczka, jak i w pobliskim Klubie Studio, gdzie odbyła się impreza dla świętujących. Zobacz, jak bawili się studenci podczas JuweCzwartku! ZDJĘCIA

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową.

Wystarczyła zaledwie chwila, by kilka drzew w Krakowie zostało połamanych przez silnie wiejący wiatr. Kilka łamiących się drzew runęło na samochody zaparkowane na Placu Na Stawach. - Niestety, nie obeszło się bez zniszczeń. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Trwa usuwanie złamanych drzew - informuje portal Patrol998-Małopolska.

Juwenalia Krakowskie 2024 to święto radości, beztroski i studenckiej wspólnoty. To czas, kiedy Kraków staje się jeszcze piękniejszy, a ulice wypełniają się muzyką, śmiechem i młodzieńczą energią. Tak było właśnie 17 maja. Ulicami Krakowa przeszedł tradycyjny Korowód Juwenaliowy. Było wesoło i kolorowo, a studenci udowodnili, że ich kreatywność nie zna granic. Zobaczcie sami te przebrania.

Po raz pierwszy w historii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, zabieg przeprowadzony na bloku operacyjnym był transmitowany w czasie rzeczywistym do ośrodków medycznych w Europie i Polsce. Na żywo zaawansowaną operację laparoskopową oglądali specjaliści z 15 ośrodków medycznych w Europie i 4 szpitali w kraju. Skomplikowaną operację lewostronnej hemikolektomii, której poddany został 68-letni pacjent z nowotworem odbytnicy, wykonywał i komentował dla obserwatorów prof. Andrzej Budzyński, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera, w asyście trzyosobowego zespołu szpitalnych operatorów.

Nad oboma wejściami do krakowskiego magistratu przy placu Wszystkich Świętych zawisły tęczowe flagi - symbol społeczności LGBT. W sobotę przez Kraków przejdzie Marsz Równości pod patronatem prezydenta miasta. Prezydent Aleksander Miszalski już wcześniej zapowiedział, że weźmie udział w tegorocznym Marszu Równości, a także objął go patronatem.

Monumentalne prace Józefa Mehoffera znalazły się w krakowskim Muzeum Narodowym już jesienią zeszłego roku, po zabiegach, jakim poddali je konserwatorzy, po raz pierwszy zobaczyła je publiczność. Do 13 października projekty witraży "Pokłon Trzech Króli" i "Bóg Ojciec" dla katedry św. Mikołaja we Fryburgu gościć będą w Galerii Sztuki Polskiej XX + XXI, w Sali Młodej Polski Gmachu Głównego MNK. Krakowianie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć prace podczas Nocy Muzeów.

Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

Czwartkowy koncert w strefie Plaża AGH doskonale oddawał ducha Juwenaliów. Zabawa była wspaniała, a widownia szalała od początku do końca. Tego wieczoru zagrali: Majka Jeżowska, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek i Bracia Figo Fagot. Było naprawdę gorąco - szukajcie się na zdjęciach!

"Opowieść o księciu Genjim" z kolekcji Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego oraz wystawa "Background" prezentująca szeroko pojętą tematykę tła w japońskiej sztuce m.in. mangi, anime, gier wideo czy drzeworytów ukiyo-e to najnowsze czasowe ekspozycje, na które zaprasza Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Juwenalia jak co roku przyciągają tłumy studentów (i nie tylko!) oraz zachęcają do udziału w koncertach wielu utalentowanych artystów. 16 maja na strefie Żaczek mieliśmy przyjemność usłyszeć zespół Sad Smiles, Walusia Kraksa Kryzys oraz Krzysztofa Zalewskiego.

Dawne Zakłady Zbożowe w Krakowie przy ul. Mogilskiej zamieniają się w mieszkania. Ściany stoją (choć jeden segment zburzono całkowicie), ale w środku pustka i szykowanie miejsca pod lokale. Widać to, bo zniknął dach. Natomiast tuż obok, bliżej skrzyżowania Mogilskiej z Meissnera, rośnie wysoki blok mieszkalny. Można go spokojnie nazwać wieżowcem, bo będzie górował nad pobliskimi arteriami. Czternaście pięter to sporo!