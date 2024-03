Prasówka 28.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Pierwsza partia pyłu saharyjskiego już w Polsce i w Małopolsce. Kolejne porcje pyłu w święta”?

Prasówka Kraków 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Pierwsza partia pyłu saharyjskiego już w Polsce i w Małopolsce. Kolejne porcje pyłu w święta Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej?

📢 Kraków. Czy w Philip Morris dojdzie do masowych zwolnień? "Prowadzimy rozmowy" Od początku roku informujemy na naszych łamach o kolejnych masowych zwolnieniach w krakowskich firmach. Do GUP wpłynęły już zgłoszenia dotyczące zamiaru redukcji ponad 1000 etatów. Redukcja etatów dotknęła już m.in. spółkę Aptiv, PepsiCo czy Octopus Energy Kraków. Zapytaliśmy, jakie plany w tym zakresie ma globalny producent wyrobów tytoniowych Philip Morris International z siedzibą w Krakowie. Oto co się dowiedzieliśmy.

📢 Krakowskie lotnisko w Balicach w letnim rozkładzie lotów proponuje 150 połączeń do 33 krajów. Dokąd polecimy? Nowe propozycje krakowskiego lotniska to 150 połączeń do 33 krajów, oferowanymi przez 26 linii lotniczych. W siatce pojawi się 8 nowych destynacji. To wszystko już od 31 marca br.

Prasówka 28.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków pożegnał Leszka Długosza. Legendarny artysta spoczął na Rakowicach. Na pogrzeb przyjechał prezydent Andrzej Duda W środę, 27 marca, w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Leszka Długosza. Legendarny artysta związany z Piwnicą Pod Baranami spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Poetę i barda pożegnali przyjaciele, artyści, krakowianie, a także prezydent Andrzej Duda. - Jego życie było życiem człowieka wartości, artysty bez kompleksów, który z dumą wyszedł ze swojej rodzinnej miejscowości, z wiarą i pewnością, że te wartości to są wartości najważniejsze, na których ukształtowana jest pełnia naszej cywilizacji europejskiej – mówił prezydent Andrzej Duda, żegnając poetę.

📢 Białe Morza mogłyby być wyjątkowym miejscem w Krakowie. Aktywiści i posłowie będą się starać o środki z KPO na ich zagospodarowanie Zagospodarowanie Białych Mórz było tematem konferencji społeczników z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. W styczniu br. minął rok od opublikowania raportu z konsultacji w tej sprawie i do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych decyzji miasta. - Bez koncepcji i badań utknęliśmy w martwym punkcie, a pojawiają się kolejne wyzwania, ale też nowe możliwości - mówi Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Mowa o środkach z KPO, które być może uda się pozyskać na park. 📢 Święty Szczęsny, Walijczykom opadła szczena! Zwycięskie MEMY po meczu Polska - Walia Polscy piłkarze jadą na Euro! Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który na stadionie w Cardiff stanowił mur nie do przebicia. Walijczycy bili w niego głowami, ale nic nie byli w stanie wskórać. Wisienką na torcie była obrona przez bramkarza reprezentacji Polski rzutu karnego w piątej serii, co dało Biało-Czerwonym udział w piątych mistrzostwach Europy z rzędu. Jest co świętować, jest się z czego cieszyć. Fetują też internauci, oczywiście w swoim stylu. Obejrzyjcie memy w naszej galerii.

📢 Minister obrony narodowej w Krakowie: "Imperium zła się odradza, ale musi mieć jedną wielką świadomość, że nie opłaca się Polski zaatakować" Bezpieczeństwo Polski to jest nasz wspólny mianownik. Potrzebny jest silny i dobry samorząd - gospodarz - który będzie pełnił te zadania w imieniu państwa, bo plany na wypadek kryzysu mają być stworzone na poziomie gminy, powiatu i województwa. W przypadku miasta Krakowa, który jest miastem i gminą na prawach powiatu musi być to bardzo precyzyjnie przygotowane - mówił podczas konferencji prasowej zwołanej w środę, 27 marca w Krakowie, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie zapewnił: - Będziemy jako wojsko inwestować w Krakowie, będziemy lokować tutaj coraz więcej i ludzi, i sprzętu.

📢 Krakowianka wśród finalistek konkursu Polska Miss 30+. Katarzyna Mangat zawalczy o tytuł najpiękniejszej Aż 30 kobiet z całej Polski weźmie udział w finale konkursu piękności Polska Miss 30+. Wśród nich pojawi się reprezentantka Krakowa, Katarzyna Mangat. 33-latka podbija świat social media i tam pokazuje swoje codzienne życie. Zobaczcie sami jak żyje Małopolanka, która zawalczy o tytuł najpiękniejszej.

📢 Najciekawsze spektakle teatralne w Krakowie. Na co warto się wybrać z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru? 27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru, święto poświęcone jednej z najstarszych form sztuki. Jak świętować ten dzień? Najlepiej oczywiście w teatrze! Sprawdzamy, jakie spektakle zdobywają w tym sezonie uznanie miłośników teatru w Krakowie i co warto zobaczyć. 📢 Koniec betonowania dna tunelu w Zielonkach - zakończenie ważnego etapu budowy północnej obwodnicy Krakowa. Dane robią wrażenie Zakończono betonowanie dna tunelu w Zielonkach na północnej obwodnicy Krakowa, co oznacza sfinalizowanie budowy konstrukcji obiektu. Teraz czekają nas prace wewnątrz tunelu, gdzie nastąpi budowa samej drogi, montaż instalacji i prace wykończeniowe. 📢 Kraków. Prace budowlane czy reklamowe? Mimo uchwały krajobrazowej z ogromnej płachty spogląda na nas pani namawiająca do zakupów Mimo uchwały krajobrazowej, która zabrania zamieszczania reklam w przestrzeni miejskiej na ścianach bloków, co jakiś czas pojawiają się wielkie płachty reklam. Przykładem jest boczna ściana jednego z bloków na Os. Dywizjonu 303 w Czyżynach. Inwestor dostał pozwolenie od wydziału architektury na remont zachodniej elewacji budynku. Nie było jednak wniosku inwestora o wykonania robót budowlanych, których przedmiotem jest instalacja urządzenia reklamowego. Urząd wszczął czynności wyjaśniające.

📢 Spalił się samochód dostawczy na autostradzie A4 pod Krakowem Na wysokości zjazdu Rudno, kierunek Kraków - doszło do pożaru samochodu dostawczego. Brak informacji o osobach poszkodowanych, trwa akcja służb i występują bardzo duże utrudnienia. 📢 Zakończenie Cracow Fashion Week: Ekologia i upcykling na pokazie NO WASTE SHOW. Mamy zdjęcia! Ekologia i upcykling w japońskim stylu. To były główne motywy kończącego tegoroczny Cracow Fashion Week - pokazu NO WASTE SHOW. Młodzi studenci I i II roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU) podjęli wyzwanie, by w twórczy sposób nadać nowe życie zużytym ubraniom, nawiązując jednocześnie do problemu zmian klimatu. Druga grupa miała za zadanie stworzyć unikalne, przeskalowane kreacje inspirowane japońską sztuką haftu. Jak im poszło? Sprawdźmy. 📢 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie na półmetku. Pojawia się szklana fasada. Kiedy otwarcie? Centrum Muzyki to już nie dziura w ziemi obok gotowego parkingu dla aut. Minął też etap, kiedy wyglądała jak betonowa palisada zrobiona z wielu słupów. Ponadto ma też już stop. Teraz trwa wykonywanie elewacji, która będzie miała duże szklane elementy. Można przyjąć, że inwestycja jest w połowie gotowa. Kiedy otwarcie i pierwsze koncerty?

📢 Jerzy Muzyk, kandydat na prezydenta: Kraków to transatlantyk, nie żaglówka, a prezydent nie jest szeryfem Debata prezydencka. - Argumentem, który mnie ostatecznie przekonał do kandydowania były sondaże pokazujące, że nawet około 20 procent mieszkańców, którzy chcą iść na wybory, nie wie na kogo zagłosować. W takiej sytuacji proponuję moją kandydaturę - mówi Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa, który startując jako lider Komitetu Samorządny Kraków, jako ostatni stanął do walki o prezydenturę pod Wawelem.

📢 I wszedł, cały na biało. Kontrowersyjny kaskadowiec w Krakowie wygląda na gotowy. Mieszkania sprzedane Wzbudzający duże emocje kaskadowy apartamentowiec, który stanął przy ul. Wita Stwosza, zasłaniając widok na Kraków z płyty Dworca Głównego, z zewnątrz wygląda na skończony. Zniknęły rusztowania i siatki ochronne, odsłoniła się bielutka elewacja i białe tarasy mieszkań na najwyższych piętrach. Ten kolos ma ok. 43 metry wysokości i powstał w sercu miasta, choć może nie powinien. Góruje nad inną zabudową w okolicy. Wszystkie mieszkania sprzedane...

📢 Wypadek na S7. W nocy leżąca ciężarówka zablokowała zakopiankę Lubień, S7 kierunek Zakopane - wypadek z udziałem samochodu ciężarowego, który wywrócił się na bok, brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracowały wszystkie służby. Jezdnia całkowicie zablokowana. Występują spore utrudnienia w ruchu. 📢 W Krakowie nie cichną kontrowersje wokół nominacji dla dyrektorki MOCAK-u. Artyści chcą audytu w instytucji Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej skierowało do prezydenta Jacka Majchrowskiego pismo z prośbą o wyjaśnienie decyzji o przedłużeniu dyrektorskiej kadencji Marii Annie Potockiej oraz przeprowadzenie w instytucji audytu. "Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest instytucją publiczną" - przypominają artyści od lat apelujący o konkurs w MOCAK-u. 📢 Jacek Majchrowski powołał nową radę Muzeum Krakowa. Zasiądą w niej m.in. Robert Makłowicz oraz ksiądz Dariusz Raś Prezydent Krakowa powołał nową Radę Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W 15-osobowym gronie zasiądzie m.in. autor programów kulinarnych Robert Makłowicz oraz ksiądz Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

📢 Kraków uruchamia nową linię autobusową nr 116, wydłużona zostanie linia 196. Pasażerowie dojadą do pętli tramwajowej Czerwone Maki P+R Od środy 3 kwietnia uruchomione zostanie w Krakowie nowe połączenie MKP. Autobus 116 pojedzie na trasie Czerwone Maki P+R – Podgórki Tynieckie. W tym samym dniu wydłużona będzie także droga linii 196 – do pętli Kostrze OSP.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.