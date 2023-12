Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zalew nad Bagrami kojarzy się głównie z okresem letnim i tłumami nad kąpieliskiem. Zimą jest tam jednak też bardzo urokliwie. W wolny weekend można wybrać się na spacer nad ten akwen. Szczególnie malowniczo jest po zmroku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak Bagry wyglądają w śnieżnej osłonie. Dla stęsknionych za wakacyjnymi upałami mamy niespodziankę, dołączamy film przypominający, jak nad Bagrami będzie już za pół roku.

Kolejne dwie panie z archidiecezji krakowskiej odpowiedziały twierdząco na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Mają ok. 30 lat, jedna mieszka w Krakowie, druga pod Skawiną. W katedrze na Wawelu w piątek, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dołączyły do - liczącego dotąd 56 osób - grona dziewic konsekrowanych w naszej diecezji.

Od 6 do 8 grudnia przyszli maturzyści w całej Polsce mają szansę sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, nad czym jeszcze muszą popracować - przystępując do tzw. próbnej matury. Przygotowała ją Centralna Komisja Egzaminacyjna, arkusze egzaminacyjne są ujednolicone dla całego kraju. Szkoły nie mają obowiązku przeprowadzania próbnej matury, a uczniowie - brania w niej udziału. Ale specjaliści gorąco zachęcają, by tego testu nie unikać. Jednocześnie CKE wyjaśnia, że próbne egzaminy powinny być wskazówką dla uczniów i nauczycieli, natomiast nie powinno się wpisywać za nie ocen do dziennika.

W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym odbywa się w czwartek 7 grudnia 20203 roku. Na napisanie egzaminu uczniowie mają180 minut, czyli 3 godziny. Zobacz arkusz CKE z zadaniami. Dzisiaj po godzinie 12:00 opublikujemy rozwiązania.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego do proboszcza parafii Mariackiej ks. Dariusza Rasia, w którym wzywa go do rezygnacji z pełnionej funkcji.

Problemem mieszkańców miasta w zimie nie tylko to co pod nogami, ale też co nad głowami. - Nieodśnieżony chodnik to jedno, ale zagrożenie spadającymi soplami lodowymi i odgrodzone chodniki, to drugie - mówi nam Pani Maria, która mieszka w centrum Krakowa. Tylko od 25 listopada br. krakowska straż miejska odebrała już blisko 900 zgłoszeń od mieszkańców. Część spraw skończyła się mandatami, część pouczeniami, a kilkanaście wniosków nawet zostało skierowanych o ukaranie do sądów. Mandaty sięgają nawet 500 zł.