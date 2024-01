Powróci jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych. Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu "Klangoru" OPRAC.: Paweł Gzyl

Małgorzata Gorol w "Klangorze 2" Materiały prasowe

Pierwszy sezon "Klangoru" zachwycił widzów i krytyków. Produkcję chwalono za zaskakujący aż do samego końca scenariusz, znakomite aktorstwo i unikalny klimat, nawiązujący do najlepszych skandynawskich seriali. Uznanie przypieczętowała nominacja za najlepszy serial fabularny do Orłów i nagród Filmwebu. Za drugi sezon "Klangoru" ponownie odpowiada duet: scenarzysta Kacper Wysocki i reżyser Łukasz Kośmicki. Serial to 8-odcinkowy thriller kryminalny. Premiera w 2025 r. w CANAL+ ONLINE i na CANAL+ PREMIUM.