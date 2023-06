Potrącił motocyklistę w centrum Krakowa i uciekł. Utrudnienia na rondzie Grunwadzkim

Ucieczka z miejsca wypadku

Na uczestnikach wypadków drogowych ciążą obowiązki, które wynikają z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Art. 44 dokładnie określa co powinniśmy robić zaraz po zdarzeniu drogowym.

Niektórzy kierowcy po zdarzeniu drogowym decydują się na ucieczkę. Jest to wyjście najgorsze z możliwych. Sprawca odpowiada nie tylko za wykroczenia, ale także za przestępstwo. W dużej mierze zależy to od obrażeń jakich dozna osoba uczestnicząca w zdarzeniu.

Skutki karne po ucieczce z miejsca wypadku

Kierowca, który oddalił się z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany na równi z kierowcą, który jechał w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć do 8 lat pozbawienia wolności. W tym ostatnim przypadku, gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia Sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok może zostać podany do publicznej wiadomości.