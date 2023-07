Poszukiwanie pieniędzy na premetro w Krakowie. Radny przygotuje wniosek do Komisji Europejskiej o odblokowanie środków z KPO

- Głosowałem przeciwko rezolucji, bo odebrałem to jako przedwyborczą akcję przewodniczącego Rady Miasta Rafała Komarewicza, który przygotował projekt i w taki sposób chciał się pokazać wyborcom. Problem w tym, że wskazał nieodpowiedniego adresata, bowiem to nie polski rząd a Komisja Europejska blokuje pieniądze z KPO. Przygotuję więc projekt rezolucji w tej sprawie, ale do Komisji Europejskiej i liczę, że inni radni poprą ten wniosek - mówi Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.