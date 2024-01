Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów z Andrychowa przedłużone. Nadal nie ma wyników sekcji zwłok zmarłej 14-latki

Natalka wyszła z domu w Andrychowie i miała jechać do szkoły. Nie dotarła tam

Dramat rozegrał się 28 listopada w samym centrum Andrychowa. 14-letnia Natalka wyszła rano z domu i poszła na przystanek autobusowy, by jechać do szkoły do Kęt, oddalonych od jej rodzinnego miasta o ok. 10 km. W drodze źle się poczuła, zadzwoniła do taty, mówiąc, że nie wie gdzie jest. Potem już nie odbierała telefonu. Rodzina zaczęła jej szukać i zgłosiła zaginięcie na policji.

Według relacji znajomego rodziny, który potem znalazł Natalkę, policja zwlekała z przyjęciem zgłoszenia. Tata Natalki na komisariacie miał być chwilę po godz. 9, a poszukiwania rozpoczęły się ok. południa. Dziewczynkę nie odnaleźli policjanci, a właśnie znajomy rodziny. Leżała w śniegu bez oznak życia przy parkingu pomiędzy centrum handlowym a chodnikiem przy drodze krajowej nr 52 w Andrychowie. Było wówczas bardzo zimno.