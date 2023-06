Porywające koncerty Black Sabbath i Motorhead. Stadionowe hymny Foo Fighters. Transcendentna muzyka Swans Paweł Gzyl

Za sprawą płyty "Live Evil" dowiadujemy się jak brzmiał Black Sabbath z Ronnie Jamesem Dio. Na albumie "Live At Montreaux Jazz Festival" dostajemy Motorhead w wersji z 2007 roku. "But Here We Are" przynosi kolejne stadionowe hymny Foo Fighters mimo, że inspiracją do stworzenia płyty były dramatyczne wydarzenia w życiu Dave'a Grohla. Swans kontynuują na "The Beggar" swoją drogę wyznaczoną w 2012 roku krążkiem "The Seer", serwując rozwichrzony avant rock.