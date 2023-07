Poranek w muzeum tylko dla seniorów. W czwartek zwiedzanie Klasztorka Czartoryskich

Klasztorek to część łącząca Pałac Czartoryskich z Arsenałem dwiema malowniczymi przewiązkami. Nazwa Klasztorek przypomina, że zanim to miejsce stało się własnością Czartoryskich, należało do sąsiedniego klasztoru Pijarów. Po remoncie i w nowej aranżacji prezentacja w Klasztorku uzupełnia wystawę w Pałacu.

12 czerwca zwiedzający po wieloletnim remoncie mogli po raz pierwszy zobaczyć cały muzealny kompleks książąt Czartoryskich. Oprócz odnowionych budynków, w kompleksie Czartoryskich można zobaczyć wspaniałą kolekcję, w tym najcenniejsze obiekty polskiego muzealnictwa, z „Damą z gronostajem” na czele.

Trasa czwartkowego zwiedzania obejmie przestrzenie muzealne Klasztorka. Dawniej to właśnie w Klasztorku znajdowała się główna część wystawionej kolekcji, natomiast aktualnie prezentowane są tu zbiory podzielone na cztery części: Zbrojownię, Dziedzictwo Puław, Ciekawości i Hotel Lambert. W sumie znajduje się tam ok. 1800 przedmiotów umieszczonych w pięknych, odrestaurowanych, XIX-wiecznych gablotach.