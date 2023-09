Polska miała się bronić przed rosyjskim atakiem na linii Wisły. Co by to oznaczało dla Krakowa i Małopolski?

- To jeden z wariantów, w którym wyznaczono umowne linie na mapie w oparciu o konkretne naturalną przeszkodę wodną, co nie oznacza, że Wisła jest nieprzekraczalna. To wariant obrony, z którego wynika, że w ciągu dwóch tygodni cofniemy się za linię Wisły. To oznacza, że praktycznie oddajemy pół Polski na wschód od Wisły w ręce okupanta, a ludność narażamy na to, co rosyjskie wojsko robi na Ukrainie. To nie jest tak, że byśmy się ustawili wzdłuż Wisły. To byłaby obrona manewrowa, działania opóźniające, jakieś siły byłyby więc na tych rubieżach, które zadawałyby straty nieprzyjacielowi, wytracały jego potencjał - komentuje generał rezerwy Roman Polko, komandos, dwukrotny dowódca GROM.

Przyznaje, że to koncepcja różniąca się od planów z początku lat 90. - Wtedy mieliśmy 400 tysięcy żołnierzy, tworzono pułki śmigłowców bojowych, 25 Dywizję Kawalerii Powietrznej. Plany się zmieniły, bowiem nie było potencjału do dłuższej obrony. Ale jeżeli go nie było, to powinno się go zbudować - mówi generał Roman Polko. - Największym grzechem poprzedniej ekipy rządzącej nie było nawet to, że taki plan skonstruowano, ale że go podpisano, zatwierdzono, schowano do sejfu i dalej redukowano polską armię do poniżej 100 tysięcy żołnierzy. Nic więc z tym nie robiono, a od rządzących oczekuje się jednak działań skutecznych, a nie przechodzenie do porządku dziennego nad tym, że w razie wojny tracimy połowę Polski. Kolejnym absurdem jest to, że działo się to 12 lat po wstąpieniu do NATO, największego paktu wojskowego na świecie. To gdzie to nasze bezpieczeństwo, dyplomacja, jak takie plany malowaliśmy - dodaje.