Na igrzyskach europejskich się nie skończy. W Zakopanem ma być ogłoszona ważna decyzja. Padnie hasło: Warszawa 2036?

O ewentualnych staraniach o letnie igrzyska minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział w rozmowie z nami tuż po zakończeniu igrzysk europejskich.

- Myślę, że igrzyska europejskie to był bardzo duży krok w kierunku organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. Warszawa to stolica Polski. W bezpośrednim sąsiedztwie ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. To predestynuje Warszawę do tego, żeby igrzyska odbyły się w tym mieście - powiedział minister Kamil Bortniczuk.