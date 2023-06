Polska Akcja Humanitarna organizuje pomoc dla ofiar powodzi w związku ze zniszczeniem zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej w Ukrainie

Sprawdź zanim wyjedziesz za granicę do pracy

Zniszczeniu uległy tysiące domów

Mieszkańcy południowej Ukrainy, tak silnie doświadczeni przez trwającą wojnę, zostali dotknięci nową katastrofą. We wtorek 6 czerwca zniszczeniu uległa zapora na Dnieprze, będąca częścią Kachowskiej Elektrowni Wodnej, uwalniając masy wody, które zalały dużą część obwodu chersońskiego. Zniszczeniu uległy tysiące domów prywatnych, instytucji i obiektów infrastruktury.

Dramat 16 tys. osób

Łącznie 80 miejscowości zostało całkowicie lub częściowo zalanych przez powódź. W wielu z nich nie będzie można mieszkać, dopóki zapora nie zostanie naprawiona – co może zająć od 2 tygodni do kilku miesięcy. Według szacunków nawet 16 000 osób zostanie zmuszonych do szukania schronienia w Mikołajowie, Dnieprze, Kijowie czy Odessie.