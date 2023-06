Podwyżka opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w Krakowie. Ile ma wynieść nowa stawka?

Jak podkreśla krakowski magistrat, koszt utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym ulega ciągłemu zwiększeniu i obecnie wynosi 16 385,10 zł.

"Wpływ na koszt utrzymania dziecka w przedszkolu mają m.in. wynagrodzenia osób tam zatrudnionych. Obecnie w przedszkolach samorządowych zatrudnionych jest ponad 1.000 pracowników administracji i obsługi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3 490 zł (to o 480 złotych więcej niż w roku poprzednim), a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 3 600 zł, czyli wzrośnie o 590 złotych w stosunku do 2022 r. W związku z powyższym pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego, a szacunkowy koszt realizacji ww. rozporządzenia wyniesie ok. 4,3 mln zł. Nie bez wpływu na wydatki miasta są również podwyżki wynagrodzenia zasadniczego kadry pedagogicznej. W przedszkolach zatrudnionych jest ponad 1,5 tys. nauczycieli, wprowadzone w styczniu 2023 roku podwyżki wynagrodzenia zasadniczego to wydatek roczny w wysokości ok. 7,9 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej podniesienia opłaty w krakowskich przedszkolach.