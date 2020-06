Podczas sprzątania samochodu konwojent przy okazji "sprzątnął" 15 tys. zł

26 kwietnia dwóch konwojentów odebrało utarg w wysokości ponad 15 tys. złotych z jednego ze sklepów na terenie Małopolski. Pieniądze rozdzielone zostały do dwóch kopert bezpiecznych i w takiej formie przekazane mężczyznom. Pracownicy przywieźli pakiety z pieniędzmi do Krakowa, nie przekazali ich jednak dalej, tylko pozostawili w samochodzie służbowym i zakończyli pracę. Na drugi dzień zmianę przejął ich 30-letni kolega, który podczas sprzątania pojazdu zauważył dwie koperty i sprawdził ich zawartość. Kiedy zobaczył, że w środku znajdują się pieniądze, zabrał gotówkę, a puste koperty wyrzucił, co zarejestrowały kamery monitoringu.

20 maja przedstawiciel firmy, zatrudniającej konwojentów zgłosił sprawę nieuczciwych pracowników funkcjonariuszom z Komisariatu Policji III w Krakowie. Śledczy przesłuchali świadków, zebrali potrzebne informacje, przejrzeli zapisy z kamer monitoringu oraz wytypowali 30-latka, jako potencjalnego złodzieja gotówki. Jeszcze tego samego dnia policjanci udali się do siedziby firmy zatrudniającej podejrzewanego mężczyznę. Tam też został on zatrzymany, a następnie przewieziony do komisariatu przy ul. Strzelców. 30-latek przyznał się do winy i opisał, jak podczas sprzątania służbowego samochodu znalazł, a następnie zabrał ponad 15 tys. złotych. Mieszkaniec pow. krakowskiego, większą część skradzionej gotówki wydał na bieżące wydatki, natomiast nienaruszone około 4,5 tys. złotych zwrócił.