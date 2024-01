PiS rusza z kampanią samorządową. Spotkanie z Beatą Szydło w hali Sokoła. Kto kandydatem na prezydenta Krakowa? "Mamy kilka wariantów"

Temat nadchodzących wyborów samorządowych, ale także ocena niespełna dwóch miesięcy rządów Donalda Tuska to główne motywy, jakie pojawiły się podczas spotkania Beaty Szydło z krakowianami. Do hali Sokoła na spotkanie z byłą premier przyszli w większości seniorzy. Na spotkaniu z wiceprzewodnicząca PiS pojawiła się m.in. Barbara Nowak, była kurator oświaty i Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego.

- Musimy zadbać o to, by w każdym miejscu w Polsce każdy obywatel mógł powiedzieć: ten radny, ten burmistrz, ten wójt mnie reprezentuje, ufam mu. Wybieram go dlatego, że on daje mi gwarancję, że moje sprawy będą realizowane tak jak należy. Dziś musimy zadbać o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało swoich reprezentantów i silną reprezentację w samorządzie – mówiła Beata Szydło.