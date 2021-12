"Piraci z Karaibów" na koncercie noworocznym. Niemożliwe? Nie w Filharmonii Krakowskiej Julia Kalęba

materiały prasowe

3 stycznia z koncertem noworocznym w Filharmonii Krakowskiej wystąpi Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej. W repertuarze obok klasycznych dzieł i operowych arii znalazły się utwory muzyki popularnej, jak "I will always love you" D. Parton czy filmowej, w tym do "Piratów z Karaibów" H. Zimmera.