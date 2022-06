Piotr Sułkowski z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej będzie dyrektorem Opery Krakowskiej Paweł Gzyl

Andrzej Banas

Posiedzenia Komisji Konkursowej odbyły się w dwóch etapach - 27 kwietnia oraz 31 maja. Spośród dwóch uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, Piotr Sułkowski był najlepszym z aspirujących na to stanowisko oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów. To znaczy, że wraz z nowym sezonem będzie dyrektorem Opery Krakowskiej.