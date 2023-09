Piorunujący początek piłkarzy Puszczy Niepołomice w meczu z Motorem Lublin dał im awans w Pucharze Polski

Artur Siemaszko zdobył gola i goście mogli skupić się na obronie. Motor rzucił się do odrabiania strat, wywalczył kilka stałych fragmentów gry, ale efektu bramkowego to nie dało. Obrońcy Puszczy grali twardo, konsekwentnie, odbijali się od nich najaktywniejsi Rafał Król oraz obrońca Arkadiusz Najemski, zdobywca jedynego gola dla Motoru w sobotnim meczu I ligi z Wisłą Kraków (1:4).

Goście od czasu do czasu kontrowali i straszyli Kacpra Rosę strzałami z dystansu, co hamowało zapędy lublinian.

Odpowiedział strzałem z dystansu Jakub Stec. Kilka minut później ten sam piłkarz przeszkodził gospodarzom w rozwinięciu groźnie zapowiadającej się akcji, za co został ukarany żółtą kartką. Trener Tułacz natychmiast zareagował, zastępując go Wojciechem Hajdą. Jednocześnie za Michała Walskiego wszedł Hubert Tomalski, a wkrótce potem Adam Kramarz za Majchrzaka (a więc młodzieżowiec za młodzieżowca) oraz Kamil Zapolnik za strzelca gola Siemaszkę.

W ostatnich, trudnych minutach piłkarze Puszczy bronili ofiarnie na Arenie Lublin całą drużyną i zdołali utrzymać prowadzenie uzyskane kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu meczu.

Obie drużyny starają się ostatnio podchodzić do pucharowych spotkań z należnym tym rozgrywkom szacunkiem. W ubiegłym sezonie Motor dotarł aż do ćwierćfinału, eliminując po drodze ekstraklasowe Zagłębie Lubin, pierwszoligową Wisłę Kraków i zatrzymując się dopiero na późniejszym mistrzu Polski z Częstochowy. Puszcza w ubiegłym roku potknęła się w 1/16 finału na Wiśle, ale dopiero po ciężkim boju i rzutach karnych, a we wcześniejszych latach też mocno dawała się we znaki uznanym piłkarskim firmom. Tym razem po awansie kosztem Motoru znów zyskała na to szansę. Losowanie 1/8 finału Pucharu Polski w piątek.