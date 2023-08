Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź 2:1. Karny i akcja rezerwowych dały gospodarzom drugie zwycięstwo w ekstraklasie

Po analizie VAR okazało się, że w momencie dojścia do piłki został kopnięty przez Pirulo i Puszcza zyskała rzut karny. Na gola zamienił go Artur Craciun.

Wraz z gwizdkiem wieńczącym pierwszą połowę stało się jasne, że na drugą nie wyjdzie opuszczający boisko z kontuzją Kamil Zapolnik. Zastąpił go Rok Kidrić, który doszedł do siebie po ostatnich kłopotach zdrowotnych.

Pod koniec pierwszej połowy żółtą kartką został ukarany Craciun za faul na Danim Ramirezie, To już czwarte upomnienie Mołdawianina w tym sezonie (a więc czeka go pauza w następnym spotkaniu), dwa poprzednie otrzymał przed tygodniem w meczu z Zagłębiem Lubin, co finalnie skończyło się czerwoną kartką.

W 56. minucie Małachowski brutalnie sfaulował Bartosza w środkowej strefie boiska. Arbiter ukarał go żółtą kartką, ale zareagowali sędziowie VAR, wzywając Patryka Gryckiewicza do monitora. Ten po obejrzeniu powtórek nie miał wątpliwości, że łodzianinowi należy się czerwona kartka.

To jednak Puszcza dyktowała warunki. Kwadrans przed końcem świetną akcję przeprowadził duet rezerwowych: Kidrić podał do Mateusza Cholewiaka i gospodarze ponownie objęli prowadzenie.

Mecz beniaminków ekstraklasy zmierzał do końca, ale to były pozory - sędzia postanowił przedłużyć go bowiem o... 14 minut. Festiwal fauli i kartek (w sumie było ich 13) nie ustawał. Strzałów było znacznie mniej, a celnych to już w ogóle.

Następny mecz "Żubrów" w niedzielę o godz. 20 w Częstochowie z Rakowem, którego w środę czeka wyjazdowy rewanż z FC Kopenhaga o awans do Ligi Mistrzów (pierwszy mecz mistrz Polski przegrał 0:1).

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Craciun 25 karny, 1:1 Tejan 46, 2:1 Cholewiak 73.

Puszcza: Komar – Mroziński, Craciun, Jakuba, Koj – Stępień, Serafin (90+7 Hajda) – Bartosz (65 Majchrzak), Mesanović (83 Pięczek), Siemaszko (65 Cholewiak) – Zapolnik (46 Kidrić).

ŁKS: Bobek – Louveau (46 Szeliga), Monsalve, Flis, – Dankowski (84 Fase), Dani Ramirez (61 Tutyskinas), Mokrzycki, Letniowski Letniowski (46 Małachowski), Głowacki – Pirulo (46 Hoti), Tejan.

Sędziowali: Patryk Gryckiewicz (Toruń) oraz Arkadiusz Kamil Wójcik (Warszawa) i Jakub Winkler (Toruń). Żółte kartki: Craciun, Koj, Kidrić, Serafin - Pirulo, Letniowski, Dankowski, Ramirez, Tutyskinas, Bobek, Monsalve, Hoti. Czerwona kartka: Małachowski (56, za faul). Widzów: 2359.