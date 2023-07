Puszcza - Wieczysta Kraków. Michał Pazdan pierwszy raz zagrał w Wieczystej. Na boisku był też piłkarz z La Liga! Zobaczcie zdjęcia

W lipcu 2016 roku, po mistrzostwach Europy we Francji, władze Niepołomic zorganizowały na Zamku Królewskim uroczyste przywitanie Michała Pazdana – mieszkańca Niepołomic. Przyszły tłumy, zamkowy dziedziniec wypełnił się ludźmi, fetowali „ministra obrony narodowej”.

Niemal dokładnie siedem lat później mecz na stadionie Puszczy rozpoczął się od wdzięcznych okrzyków dzieci: „Michał Pazdan, Michał Pazdan!”. I choć nie był to mecz o stawkę, ludzi też przyszło naprawdę sporo. Część pewnie z ciekawości, żeby zobaczyć właśnie Pazdana - debiutującego w barwach Wieczystej, w konfrontacji z Puszczą. Dla której był to pierwszy występ na swoim stadionie po tym, jak wywalczyła awans do ekstraklasy.

Trener Tomasz Tułacz sprawdzał w tym meczu piłkarza z Mali, kiedyś młodzieżowego reprezentanta kraju. Dziś Mamady Diarra, skrzydłowy, ma 24 lata, w ostatnich latach był zawodnikiem Cadizu. I w tym sezonie, w sierpniu 2022, zagrał nawet w dwóch meczach La Liga. Potem występował w zespole rezerw.