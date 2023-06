Pięć dni wielkiego świętowania na Kazimierzu. Wraca Festiwal Kultury Żydowskiej

„Kameralna edycja FKŻ, odbywająca się w krakowskim kinie Mikro, dała początek największemu na świecie Festiwalowi Kultury Żydowskiej, który nie tylko prezentuje dokonania współczesnej kultury żydowskiej w Izraelu, Polsce i całej Diasporze, ale też jest największym ambasadorem kultury Izraela w świecie” – przypominają organizatorzy.

Trzy pierwsze edycje FKŻ odbywały się co dwa lata, a w 2020 roku odbył się Prolog 30. FKŻ, co tłumaczy, dlaczego w 35. roku istnienia FKŻ odbywa się jego 32. edycja. Potrwa ona od 28 czerwca do 2 lipca.

Tegoroczną edycję rozpocznie już w najbliższą środę wykład Janusza Makucha, twórcy i dyrektora FKŻ, o 35-letniej historii wydarzenia. Na otwarcie festiwalu przygotowano, m.in. wspólny spacer po synagogach Kazimierza, wystawę „Siedmiu żebraków” w Muzeum Galicja, pokazy filmów o tematyce żydowskiej oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych.