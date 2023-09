Peter Bence to najszybszy pianista świata. 18 października zobaczymy jego show w ICE Kraków

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!

Po ukończeniu nauki w zakresie fortepianu klasycznego i kompozycji kontynuował swoje studia jako stypendysta Berklee College of Music w Bostonie, Massachusetts, gdzie zdobył specjalizację w zakresie komponowania muzyki filmowej i gry na fortepianie. W styczniu 2012 roku ustanowił Światowy Rekord Guinnessa za "najwięcej uderzeń w klawisze fortepianu w ciągu jednej minuty", wykonując 765 uderzeń.

Bence osiągnął spektakularny sukces dzięki swojemu nowatorskiemu, perkusyjnemu i ekspresywnemu stylowi gry, który zaciera granice między muzyką klasyczną a popularną. Wznosi grę na fortepianie na zupełnie nowy poziom, przekształcając instrument w pełną orkiestrę, co inspiruje zarówno młodsze, jak i starsze pokolenia muzyków i miłośników muzyki z całego świata.

W ciągu ostatnich czterech lat Bence występował na wyprzedanych koncertach w ponad 40 krajach, m.in. w Sydney Opera House, Lotte Concert Hall w Seulu, Stadthalle w Wiedniu czy Victoria Hall w Genewie. W 2017 roku otworzył BBC Proms In The Park 2017 w Hyde Parku w Londynie dla 50 000 widzów. W 2020 roku jego album "The Awesome Piano", wydany przez wytwórnię Steinway & Sons, zadebiutował na pierwszym miejscu listy iTunes w wielu krajach i na 11. miejscu na liście Billboard (na świecie).