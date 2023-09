Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej - i kandydaci w wyborach - o Metropolii Krakowskiej

Spotkanie dyskusyjne dotyczące ustawy metropolitarnej dla Krakowa i okolicznych gmin odbyło się w piątek w jednym z krakowskich hoteli. W dyskusji wzięli udział: europoseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Buzek, poseł Bartłomiej Sienkiewicz, który jest też liderem krakowskiej listy kandydatów do Sejmu z KO, poseł Aleksander Miszalski, senator Bogdan Klich oraz radna powiatu krakowskiego Dorota Marek (wszyscy z KO). - Głosując na KO, głosują państwo na metropolitalny Kraków - mówił, zwracając się do zgromadzonych poseł Sienkiewicz. - Nie da się myśleć o przyszłości Krakowa bez ustawy metropolitalnej - przekonywał.

- Mamy nadzieję, że te wybory będą także wyborami o metropolitalności Krakowa. Kraków nie jest miastem, Kraków jest metropolią. I to pora sobie uświadomić. Bez narzędzi przypisanych do metropolii rozwój Krakowa będzie kaleki - mówił podczas spotkania poseł Bartłomiej Sienkiewicz. W dyskusji wypowiadali się dwaj spośród autorów projektu ustawy metropolitalnej dla Krakowa: poseł Aleksander Miszalski i senator Bogdan Klich. Jak przekonywał senator Klich, ta ustawa "przynosi same korzyści dla mieszkańców Krakowa i mieszkańców okolicznych gmin". Wyliczał, że miałaby ona usprawnić transport, komunikację pomiędzy np. Zabierzowem a Krakowem czy Wieliczką a Krakowem, usprawnić także wspólne rozwiązywanie problemów ekologicznych (jak walka ze smogiem) czy pozwolić na wspólne planowanie przestrzenne. - Aglomeracja krakowska jest faktem. W związku z tym też ustawa musi to usankcjonować. A rozwiązanie, które proponujemy: żeby 10 procent z PIT-u (10 proc. podatków mieszkańców tego obszaru - przyp. red.) zasilało aglomerację krakowską oznacza 370 dodatkowych milionów złotych dla krakowian i mieszkańców okolicznych gmin - wskazywał Bogdan Klich. - Ta ustawa wylądowała w "zamrażarce" sejmowej, nie trafiła pod obrady Sejmu, ale gwarantujemy państwu, że w kolejnym Sejmie i w kolejnym Senacie ta ustawa wróci, bo wierzymy mocno w to, że następne wybory do Sejmu i Senatu zostaną wygrane przez twórców tej ustawy metropolitalnej - dodawał.

Poseł Aleksander Miszalski wymienia, że Metropolia krakowska objęłaby swoim zasięgiem około 1 mln 300 tys. mieszkańców, a blisko 400 mln zł rocznie, które miałaby do dyspozycji Metropolia, można by zrealizować takie rozwiązani jak np. tramwaj, pieniądze te mogłyby też poprawić jakość powietrza w "obwarzanku krakowskim" poprzez wymianę wszystkich pieców dookoła Krakowa w ciągu jednego roku.

Europoseł Jerzy Buzek odniósł się m.in. do kłopotów z korkami w Krakowie. - Jeśli myślimy rozsądnie o przyszłości tego miasta i całych okolic Krakowa, więc wielkiego obszaru, ważnego dla Europy Środkowej, nie tylko dla Polski - ze względu na całe kulturowe dziedzictwo, które jest w Krakowie - to jeśli nie zbudujemy Metropolii Krakowskiej, która będzie miała swoje metro, będzie miała transport publiczny na dużą skalę, który będzie omijał te korki (bo to jest absolutnie możliwe!), to sobie nie poradzimy. Kraków się po prostu zapcha - wskazywał.

Jerzy Buzek wskazywał też, że gminy wchodzące w skład Metropolii powinny otrzymać dodatkowe kompetencje ustawowe, takie jak prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami. - Nie wolno zapominać o pozostałych terenach województwa, które nie wchodzą w skład metropolii, z korzyści które powstaną dzięki funkcjonowaniu metropolii powinni czerpać wszyscy mieszkańcy województwa - podkreślił były premier. - Nie da się myśleć o przyszłości Krakowa bez ustawy metropolitalnej. I tak jak tutaj siedzimy - czy jako posłowie, jako senator czy jako kandydatka na posła z powiatu - jesteśmy tego samego zdania i mamy argumenty, którymi jesteśmy w stanie przekonać wszystkich: i rządzących, i ludzi rano stojących do transportu publicznego bądź duszących się we własnych samochodach w korkach. My jesteśmy gwarancją metropolitalnego Krakowa - wygłosił na koniec spotkania poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz.

