Parkingi, boisko i tarasy przy stadionie Wisły. Muszą jednak znaleźć się pieniądze

- Realizacja inwestycji będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta Krakowa oraz po pozyskaniu środków zewnętrznych. W przypadku pojawienia się w budżecie dodatkowych środków do wykorzystania na wydatki inwestycyjne, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie będzie czynić starania aby rozpocząć realizację inwestycji - informują w ZIS.

Zakres zadania obejmuje budowę trzech parkingów, w tym dwóch nadziemnych (na ok. 400 i 100 miejsc) od strony północnej (budynki B i C; ul. Reymonta) oraz jednego nadziemnego z częścią podziemną (na ok. 500 miejsc) od strony południowej (budynek A; al. 3 Maja). Część budynku od strony północnej (budynek C), oprócz powierzchni parkingowej, przeznaczona będzie na strefę obsługi mediów z częścią gastronomiczną. Ponadto inwestycja zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuną oraz stref ogólnodostępnych dla mieszkańców w formie placów i tarasów widokowych od strony południowej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (al. 3 Maja).