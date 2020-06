Park Wodny w Krakowie znów otwarty. Dzieci i młodzież skorzystają z tańszych wejść!

Krakowski Park Wodny informuje, że po przerwie wymuszonej przez epidemię teraz znów cały ten obiekt jest otwarty: hala basenowa, klub treningowy, saunarium, a w pogodne dni dostępna jest tez zewnętrzna plaża. Nie zabrakło też wakacyjnej akcji: od 1 do 31 lipca oraz od 3 do 31 sierpnia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) będą rozdawane kupony, na postawie których dzieci i młodzież z terenu Krakowa w okresie wakacyjnym będą mogli skorzystać z ulgowego wstępu do aquaparku. Ta akcja odbywa się w ramach realizowanego od lat Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”.

Dzieci i młodzież do lat 16 za 90-minutowy pobyt w hali basenowej i korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji Parku Wodnego z wyjątkiem sauny zapłacą symboliczną opłatę: 6 zł. Bilet w tej cenie będzie można kupić na podstawie kuponów rabatowych, które będą wydawane codziennie od poniedziałku do piątku (w okresie trwania akcji) w godz. 8-10 przed wejściem głównym do Parku Wodnego (ul. Dobrego Pasterza 126). Limit kuponów na cały okres wakacji wynosi 11 484. Miasto dopłaca do każdego kuponu 5,50 zł, co daje kwotę 63 162 zł przy wykorzystaniu całego limitu kuponów wakacyjnych. Uwaga! W ramach tej puli codziennie 50 kuponów będzie zarezerwowanych dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Kupony te będą do odbioru w Informacji Parku Wodnego. Każdy posiadacz imiennej KKR 3+ przy odbiorze kuponu musi okazać dokument potwierdzający tożsamość. Z biletu można skorzystać o dowolnej porze w ciągu dnia, w którym został on wydany. Kupony będą wydawane za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, a kupony rabatowe dla dzieci w wieku do 6 lat - na podstawie oświadczenia rodzica. Trzeba pamiętać, że dzieci do 10. roku życia mogą wejść na halę basenową tylko z pełnoletnim opiekunem, który będzie mógł wykupić 90-minutowy wstęp w promocyjnej cenie 14 zł. Bezpieczeństwo w czasie pandemii Jak wynika z informacji otrzymanych z Parku Wodnego w Krakowie, akcja będzie prowadzona zgodnie z umową i regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie obiektu, zawierającym wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołując się na doniesienia WHO i CDC potwierdza, że COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, a wirus SARS-CoV-2 jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości. W trosce o bezpieczeństwo uczestników akcji „Bezpieczne wakacje w Parku Wodnym w Krakowie SA" podjęto szereg dodatkowych działań, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i GIS, których celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpiecznego pobytu. W całym obiekcie rozlokowano liczne punkty do dezynfekcji rąk. Wprowadzono - zgodnie z wytycznymi - limity osób korzystających z przestrzeni obejmujących halę basenową oraz saunarium. Personel kontroluje liczbę osób wchodzących do hali basenowej. Zostały wyznaczone miejsca dla osób oczekujących na wejście i wyjście w odległościach co 2 metry. Przy jednym stanowisku kasowym może przebywać jedna osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących. Na drzwiach każdej sauny znajduje się informacja o dozwolonej liczbie osób. Wydano zalecenie, by z jednego toru do pływania korzystały maksymalnie 4 osoby jednocześnie, a korzystanie z jacuzzi jest możliwe pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących. Serwis sprzątający przez całą dobę dezynfekuje obiekt. Utrzymywane są rygorystyczne zasady w zakresie wysokiej częstotliwości wymiany powietrza oraz technologii oczyszczania wody. Restauracja rodzinna wraz z barkiem wodnym funkcjonują zgodnie z wytycznymi dla obiektów gastronomicznych. Klienci, którzy w sposób rażący naruszaliby zasady bezpieczeństwa, będą upominani przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu.

