Ratują żaby w Dolinie Będkowskiej. Budują płotki, przenoszą płazy przez drogę w bezpieczne rejony stawów

Wędrówka zabójcza dla żab

Grupa pasjonatów ratuje płazy

Akcja ustawiania płotków i przenoszenia żab to inicjatywa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i gminy Wielka Wieś, w organizację zaangażowali się przedstawiciele Wielkowiejskiego Targu, dołączyła też gmina Zabierzów oraz Nadleśnictwo Krzeszowice, a patronem przedsięwzięcia zastał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Tymczasowe płotki - wygrodzenia, które uniemożliwiają żabom i ropuchom wejście na drogę powstały na newralgicznym odcinku od Gospodarstwa Rybackiego Dolina Będkowska do okolicy Bramy Będkowskiej. Pracowało przy tym wielu wolontariuszy. To pomaga nakierować płazy na przepusty pod drogą, a w miejscach, gdzie przepustów nie ma, zamontowane zostały „pułapki” w postaci wkopanych wiaderek. Do nich wpadają żaby, a ludzie przenoszą je na drugą stronę drogi, żeby bezpiecznie dotarły do stawów.