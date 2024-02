Kraków. Żaby szykują się do wędrówki. Na tych ulicach szczególnie na nie uważaj

Działania będą prowadzone od pojawienia się pierwszych migrujących płazów do momentu ustania migracji, prawdopodobnie do końca pierwszej dekady maja. Terminy te jednak bardzo zależą od przebiegu wiosennej pogody, która potrafi być bardzo zmienna...

"Niemniej jednak, aby sprawnie przeprowadzić ten proces, potrzebujemy Was do pomocy! Jeśli chcecie pomóc nam bezpiecznie przenosić płazy do miejsca migracji, zgłoście się do nas! Potrzebujemy rąk do pomocy!Piszcie do nas na Messengerze, skontaktują się z Wami osoby prowadzące akcje! Już teraz możecie przygotowywać niezbędny sprzęt: kamizelki ostrzegawcze z pasami odblaskowymi, latarki oraz rękawiczki. Bezpieczeństwo przede wszystkim! Pomóżmy przetrwać płazom migrację, ich liczebność z roku na rok maleje…" - apeluje ZZM.