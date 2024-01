Pan Henryk z Krakowa świata nie widzi poza modelami czołgów. Sam siebie nazywa shermanoholikiem Marcin Banasik

Jeden model pan Henryk składa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Tu wszystko musi być dopracowane na najwyższym poziomie Marcin Banasik Zobacz galerię (11 zdjęć)

- Jak siadam do moich modeli to całkowicie zatracam się w tym co robię. Może wtedy świat nie istnieć, może bomba atomowa strzelić - mówi Henryk Górkiewicz, który od 40 lat z wielką pasja składa i maluje modele czołgów. Jego ulubionym modelem jest Sherman. Na ponad 300 czołgów, które trzyma w mieszkaniu aż 80 to Shermany. - Dlatego nazywam siebie shermanoholikiem, bo to co robię, jest jak uzależnienie - dodaje pasjonat.