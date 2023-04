Pamiątki z Oleandrów zżerały mole i wilgoć. Ruszyły pierwsze prace zabezpieczające

W poniedziałek 17 kwietnia zakończyła się egzekucja administracyjna, prowadzona w Muzeum Czynu Niepodległościowego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na polecenie resortu kultury.

- Państwo polskie chce się zaopiekować tym, co państwo zgromadzili i stworzyli po to, żeby można w sposób zgodny z prawem i cywilizowany prezentować te zbiory dla wszystkich, przede wszystkim dla młodych - mówił minister Piotr Gliński, zwracając się za pośrednictwem mediów do Krystiana Waksmundzkiego, komendanta Związku Legionistów. - Teraz nie ma takiej możliwości, jeśli przedmioty są zatęchłe, jest grzyb, wilgoć nie możemy dopuścić kogokolwiek do ich oglądania.