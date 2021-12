Oszustwa na portalach OLX i Allegro, jedna sprawa już w krakowskim sądzie, druga się toczy

FLESZ - Zmiany w InPost. To musisz wiedzieć!

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna od maja 2017 do czerwca 2018 r. na portalach zamieszczał ogłoszenia o sprzedaży towarów, po otrzymaniu zapłaty nie wysyłał jednak klientom oferowanych przedmiotów. W ten sposób podpuścił się 417 przestępstw. W 6 przypadkach doszło do próby oszustwa. Mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Nowohucka prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie i jednocześnie powiadomiła o tym pokrzywdzonych, zamieszczając ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

Z kolei Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód w innej sprawie dotyczącej oszustw na portalach Allegro i OLX zawiadamia osoby pokrzywdzone, że 7 października 2021 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia, zaś w dniu 20 października 2021 r. wydane zostało postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów celem wydania opinii w przedmiocie poczytalności podejrzanego.