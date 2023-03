Ostrzeżenie dla Małopolskiego 27.03.2023 23:31, Utrudnienie na dk A4

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK A4

Obowiązuje od: 27.03.2023 23:31 do: 28.03.2023 05:00

Utrudnienia związane z remontem obiektu na dk A4, węzeł Kraków Łagiewniki - węzeł Kraków Wieliczka, kierunek Rzeszów. W km 424+820 do 425+100 jezdnia prawa zamknięty środkowy i prawy pas ruchu oraz pas awaryjny. Ograniczenie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone w godz. 23:00 - 05:00. Ruch odbywa się lewym pasem jezdni

Co to jest RSO?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.