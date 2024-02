Orlen chce wybudować w Krakowie kolejną stację tankowania wodoru. Gdzie?

Kolejna stacja przy ul. Nowohuckiej

Kolejne stacje w Polsce do 2025

We wrześniu 2023 r. Orlen informował, że w Poznaniu rozpoczął testy pierwszej w Polsce, ogólnodostępnej całodobowej stacji wodorowej dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Koncern zapowiedział wówczas, że następna taka placówka w jego sieci powstanie w Katowicach, w kolejne w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie oraz we Włocławku, w Gdyni, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku do połowy 2025 r.

Odnosząc się do swych planów, koncern wspomniał, że planuje stworzyć sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru, z których będą mogli korzystać kierowcy w Polsce, Czechach i na Słowacji. "W Polsce powstanie około 57 takich placówek, na Słowacji około 26., a w Czechach około 28" - informuje PAP.