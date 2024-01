Apartamenty albo koniec Garbarni. Radni zdecydowali. Co może uratować zasłużony klub?

Krakowscy radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego "Rydlówka", obejmujący m.in. tereny Robotniczego Klubu Sportowego Garbarnia. Jego działacze wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że jeżeli radni uchwalą dokument, który uniemożliwi inwestycje na klubowym terenie, to Garbarnia będzie zmuszona ogłosić stan upadłości. Ta kwestia wywołała długą dyskusję podczas sesji Rady Miasta 17 stycznia. Ostatecznie radni nie zmienili planu tak, by był korzystny dla klubu z Ludwinowa. Wskazano jednak na jeszcze jedno rozwiązanie, które może pomóc Garbarni.

Garbarnia ma projekt zagospodarowania klubowych sportowych obiektów (w tym budowy nowego stadionu) wraz z otoczeniem, gdzie mogłyby powstać ogólnodostępne miejsca rekreacyjne dla mieszkańców. Pieniądze na inwestycje, które zapewniłyby możliwość dalszego funkcjonowania klub zamierza pozyskać m.in. ze sprzedaży działek deweloperowi, który chce na nich stawiać dwa budynki, składające się z czterech segmentów. Przeciwko temu zaczęli protestować mieszkańcy osiedla przy ul. Rydlówka: woleliby tereny sportowo-rekreacyjne. Powodzenie założenia przedstawionego przez Garbarnię uzależnione było od zgody miasta na przekształcenie dwóch działek z nieużytków na możliwość wprowadzenia na nich zabudowy mieszkaniowej. Stąd wniosek Garbarni o to, aby zapisy planu "Rydlówka" umożliwiały proponowane inwestycje. "Decyzja ta dotyczy kawałka terenu o nieregularnym kształcie, który Garbarnia Kraków posiada w użytkowaniu wieczystym i na którym nie ma możliwości wybudowania kolejnego boiska sportowego. Ten teren wymaga zagospodarowania. Należy podkreślić, że pomimo nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez niewielką grupę ludzi, która jest nieprzychylna klubowi, Garbarnia Kraków nie chcę zabudowywać istniejącej infrastruktury sportowej, boisk sportowych, a tylko nieużytki o nieregularnym kształcie. Co więcej, ze środków pozyskanych z transakcji z inwestorem, klub chce zrealizować projekt Garbarnia 2.0, przez co rozbuduje posiadaną infrastrukturę, w celu poprawy warunków do treningów dla zawodników i sprostaniu wymogom licencyjnym PZPN dla rozgrywek, w których będzie występować I drużyna" - przekonuje zarząd RKS Garbarnia.

Radny Stanisław Moryc (bez przynależności klubowej) złożył poprawkę do projektu uchwały dotyczącej planu "Rydlówka", której przegłosowanie dałoby możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach Garbarni. Przegłosowanie poprawki oznaczałoby jednak, że wydłużyłaby się procedura uchwalania planu, który obejmuje też inne kluczowe dla miasta obszary. - Plan obejmuje też zajezdnię tramwajową. Bez planu mogą być wydane zezwolenia na dwa osiedla w jej okolicy. Mieszkańcom może zacząć przeszkadzać takie sąsiedztwo. A nie ma w Krakowie miejsca pod nową zajezdnię - zwrócił uwagę radny Grzegorz Stawowy (PO).

Prezes Garbarni Paweł Ciszek komentował: - Klub Garbarnia jest zakładnikiem innych inwestycji? W Polsce mamy 14 500 zarejestrowanych klubów piłkarskich. 19 z nich może się pochwalić mistrzostwem Polski, wśród nich Garbarnia. Chcecie doprowadzić do tego, żeby przestała istnieć? Przedstawiciele Garbarni przyznali, że w ramach umowy jaką klub już zawarł z inwestorem miał możliwość rozdysponowania zaliczki w kwocie 15 mln zł. Pieniądze były przeznaczane na budowę dotychczasowych klubowych obiektów i działalność statutową. Działacze klubu z Ludwinowa zaznaczali, że sami finansują działalność bez wsparcia miasta, jak to jest w przypadku innych krakowskich klubów.

- Model funkcjonowania został narzucony Garbarni poprzez wywłaszczenie klubu z dawnych jego terenów pod budowę hotelu Forum. To są decyzje naszych poprzedników. Jako rada jesteśmy winni klubowi, za te decyzje poprzedników, by wykazać zrozumienie i wyjść naprzeciw - przekonywał radny Dominik Jaśkowiec (PO). Nawiązywał do tego, że dawny stadion Garbarni (na ok. 20 tys. miejsc przy ul. Barskiej, z drewnianą krytą trybuną na ok. 4 tys. widzów) został wyburzony w 1973 r., bowiem wymyślono, że powstanie tam hotel Forum. Po hotelu został opuszczony budynek nad Wisłą. Ówczesne władze obiecywały budowę w zamian nowoczesnego obiektu na 25 tys. miejsc (w tym 8 tys. pod dachem). Skończyło się na tym, że przez ponad 17 lat "Brązowi" tułali się po sportowych arenach Korony i Wawelu, aż w końcu doczekali się własnego obiektu. W 1990 r. otwarty został nowy stadion Garbarni przy ul. Rydlówka, ale standardem nawiązywał do epoki PRL-u. W ostatnich latach Garbarnia rozpoczęła więc działania związane z budową nowych obiektów na miarę XXI wieku.

Teraz klub ma w planie kolejne etapy. Chce zrealizować i w pełni sfinansować dla mieszkańców ścieżkę pieszo-rowerową przy Wildze wraz z infrastrukturą techniczną, towarzysząca zielenią, miejscami wypoczynku oraz boiskami sportowymi, które będą dostępne dla mieszkańców Krakowa. Koszt realizacji tych zadań oszacowano na ok. 3 mln złotych. Projekt Garbarnia 2.0, dotyczący powstania Parku Sportowego Garbarnia przewiduje też budowę trybuny północnej stadionu Garbarni za bramką od strony ul. Konopnickiej z przynależną częścią komercyjną oraz dalsze inwestycje w poprawę infrastruktury klubu niezbędnej do funkcjonowania na szczeblu centralnym (podgrzewana murawa, system oświetlenia, trybuna główna spełniająca wymogi licencyjne minimum e-Winner 2.ligi).

Zarząd RKS Garbarnia w oświadczeniu zaznaczył: "W przypadku różnego rodzaju inicjatyw zawsze pojawią się głosy krytyczne osób, które lubią protestować, a w Krakowie widać to w wielu miejscach. Pojedyncze osoby, które z powodów dla nas niezrozumiałych są zainteresowane utrzymaniem istniejącego status quo, nie podjęły w sprawie żadnego dialogu z przedstawicielami klubu. Z przykrością musimy przyznać, że nie rozumieją one, w jakiej sytuacji jest klub, a co więcej jakie mogą być konsekwencję tego typu negatywnych działań. Mogą być one zupełnie odwrotne do oczekiwań protestujących. Wystarczy sobie wyobrazić, co może się stać, jeśli Garbarnia Kraków przestanie istnieć i co z czasem może powstać w miejscu boisk sportowych, w tak atrakcyjnej lokalizacji na mapie Krakowa. Należy podkreślić, że absolutnie wszystkie osoby, z którymi klub podjął dialog są przychylne projektowi Garbarnia 2.0.".

Radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców przekonywał, że trzeba uchwalić plan bez poprawek, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której w przyszłości nie będzie można rozbudować pętli tramwajowej. Wskazał jednak, że później można ten plan punktowo poprawić. - Może nie potrzeba Garbarni projektu 2.0, może wystarczy 1.5 - podsumował radny Łukasz Maślona.

Ostatecznie radny Stanisław Moryc wycofał swoją poprawkę i uchwała została przegłosowana przez radnych w pierwotnym kształcie. Radny Stanisław Moryc zaapelował jednak, by kwestię inwestycji na terenach Garbarni rozwiązać w ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. To szczególny rodzaj planu miejscowego, uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron. ZPI dają możliwości lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach, gdzie miejscowe plany przewidują inne funkcje. W takim wypadku miasto może natomiast negocjować z inwestorem, tak aby był zobowiązany np. do budowy mieszkań komunalnych, szkoły, parku lub wsparcia innej inwestycji użytku publicznego.

Zarząd RKS Garbarnia wydał oświadczenie: "Podczas Sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2024 roku, Radny Miasta Krakowa Stanisław Moryc wycofał poprawkę do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rydlówka", jednocześnie proponując nową procedurę – Zintegrowany Plan Inwestycyjny. W następnym tygodniu dojdzie do spotkania przedstawicieli RKS Garbarnia z przedstawicielami klubów Rady Miasta Krakowa, którego celem będzie wypracowanie wspólnego rozwiązania dla dalszego funkcjonowania Klubu. Zarząd RKS Garbarnia traktuje deklarację Radnych Miasta Krakowa, jako dobry prognostyk, iż Projekt Garbarnia 2.0 zostanie wdrożony w najbliższym czasie. Uważamy, że jest to optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę problemy występujące na innych obszarach planu „Rydlówka"".

