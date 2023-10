Ørganek zapowiada trasę koncertową z programem MTV Unplugged. Posłuchamy go 10 kwietnia 2024 roku w ICE Kraków

- Zaproszenie do udziału w cyklu MTV Unplugged to niezwykła radość i wyróżnienie ze strony MTV. To również niejaki pretekst i wyjątkowa okazja do świętowania dekady działalności zespołu. Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy i mocnych wzruszeń, wprost przeciwnie, słuchacz, widz, będzie w stanie dotknąć istoty muzyki naszego zespołu. Najbardziej jesteśmy dumni z nowych aranży, takich z pogranicza stylów, trochę jest w tym jakiegoś kabaretu, może burleski - mamy nasze lata dwudzieste. Plus moda, teatr, nic tylko otwierać butelki z szampanem, grać i tańczyć do rana - mówi Tomasz Organek.