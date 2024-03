Opowieść o porozumieniu bez słów. Krakowska grupa Cheap Tobacco w nowym utworze - ,,Bez słów”

Zespół Cheap Tobacco podąża własną ścieżką, unikając kompromisów brzmieniowych, konsekwentnie realizując swoją wizję tworzenia muzyki. Wymyka się schematom, łącząc niekiedy skrajne gatunki w całość. Charyzmatyczna wokalistka i zawsze szukający świeżych dźwięków muzycy z Cheap Tobacco to ogniste połączenie nieokiełznanej energii i melodyjnych piosenek. Właśnie taki jest najnowszy utwór zespołu - ,,Bez słów”.

- To opowieść o relacji, o przyjaźni takiej, która rozumie się bez słów. O pełnym połączeniu i głębokim zrozumieniu, które czasem przychodzi do nas z zupełnie niespodziewanej strony. Można je nawiązać z zupełnie obcą osobą. Obcą, ale tak jakby z tej samej planety. I to jest piękne. Nawet jeśli każdy później idzie w swoją stronę, to waga tego spotkania zostaje z nami - mówi wokalistka, Natalia Kwiatkowska.