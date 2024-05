Olimpijski Dzień Dziecka w Krakowie - atrakcje dla małych sportowców. Sprawdź program i przyjdź ze swoim dzieckiem do Czyżyn.

Atrakcje na Olimpijski Dzień Dziecka

Minirowery i boiska: Ćwicz rzuty do kosza i strzały do bramki.

Tory przeszkód i dmuchany dart: Pokonaj wyzwania i spróbuj rzutu do celu.

1 czerwca obchodzić będziemy Dzień Dziecka! Kraków, jak co roku, szykuje się do tego święta z rozmachem, oferując najmłodszym mieszkańcom i ich rodzinom mnóstwo atrakcji i imprez. W tym roku czeka nas…

Aktywny Dzień Dziecka w Nowych Czyżynach

Zdrowa rywalizacja i nagrody? To świetny pomysł na udany Dzień Dziecka. Ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Pomaga budować mocne kości i mięśnie, poprawia wydolność organizmu i koordynację. Wspólne spędzanie czasu na sportowo to świetny sposób na budowanie więzi rodzinnych.