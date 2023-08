Ola ma szansę usłyszeć rodziców i cały świat. Jest głucha, ale operacja może to zmienić. Trzeba 1,4 mln zł

Tata dziecka Damian Dzwonek mówi, że w Polsce żaden szpital nie podejmuje się wykonać operacji przywrócenie słuchu. Trzeba było szukać pomocy poza granicami. Okazało się, że w całej Europie nie ma na to szans. Jedynym rozwiązaniem jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Skalkulowano koszty operacji w USA, przelotu, pobytu, pomocy społecznej, leczenia, rehabilitacji. Wyliczono to przed kilkoma miesiącami na około 1,4 mln zł.