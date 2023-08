Natalka Kowalczyk z Olkusza ma niesprawne rączki i chore serduszko. Potrzebuje pomocy , by móc się leczy w USA Małgorzata Gleń

Malutka Natalka Kowalczyk z Olkusza potrzebuje pomocy. Dziewczynka urodziła się bez kości promieniowej lewej lęki, ma też skróconą kość w prawej ręce i niewykształcone kości kciuków obu dłoni. Do tego ma wadę serca. Jest szansa, by mogła normalnie żyć, ale na to potrzeba dużo pieniędzy.