"Odwiedzać cię" - intymne wyznanie krakowskiej piosenkarki Karoliny Szczurowskiej w nowym utworze i teledysku

Singiel "Odwiedzać cię" jest trzecim utworem zapowiadającym nadchodzący album artystki. To szczery list skierowany do bliskiej osoby, która odeszła w zeszłym roku, ukazujący uczucia i tęsknotę autorki. Ten krok w kierunku bardziej emocjonalnego i osobistego spojrzenia na sztukę jest świadectwem dojrzałości artystycznej Karoliny.

W "Odwiedzać cię" możemy usłyszeć fragmenty słów zapisanych przez tę bliską osobę do pamiętnika Karoliny, gdy była jeszcze małą dziewczynką. Ten szczególny gest przekształca piosenkę w niesamowicie poruszające doświadczenie, które pozwala słuchaczom jeszcze głębiej wczuć się w uczucia zawarte w tekście.

- Ta piosenka powstała w momencie, gdy moja wena twórcza była bardzo ograniczona od dłuższego czasu. Usiadłam do pianina i zwróciłam się myślami do bliskiej mi osoby, której już z nami nie ma i nagle wpadła mi do głowy melodia, później tekst trwało to kilka minut. Piosenka jest o moich uczuciach, o stracie, o tej właśnie osobie, która można powiedzieć, pomogła mi napisać ten numer. Jestem jej wdzięczna za wiele dobra w moim życiu, mimo że jej już z nami nie ma, to ja czuje jej pomoc, jej wsparcie w każdym dniu, a ten utwór to takie podziękowanie - mówi Karolina.