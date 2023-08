Odszedł Maciej Moszew, architekt i twórca misternych dzieł sztuki - krakowski szopkarz

- Dla tych, co wytrwale pracują jak ja, robienie szopek to pasja. Wiem, że będę wykończony, że to odchoruję, ale muszę to zrobić. Pracuję nad szopką przez cztery miesiące od siódmej rano do ósmej wieczór, z sobotami i niedzielami. Słyszę: żeby dorosły chłop wielkimi łapami robił takie rzeczy?! Ale jeśli będą tacy, to szopki przetrwają. Zachęcam do utrzymania tradycji szopek, bo to cudowna tradycja w najpiękniejszym mieście na świecie - mówił Maciej Moszew w wywiadzie dla nas z okazji 70. Konkursu Szopek Krakowskich, w 2012 roku.