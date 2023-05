Odpowiedzieli na powołanie. Archidiecezja Krakowska ma siedmiu nowych kapłanów

W wygłoszonej w katedrze homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę na los apostołów Piotra, Pawła i Jana. Zaznaczył, że wspólnym miejscem, które wieńczy ich apostolską posługę, jest Rzym. Do dziś przemawiają miejsca związane z ich męczeńską śmiercią, ale przede wszystkim przemawia świadectwo ich wiary. - Kościół wie, że świadectwo, które dali o Chrystusie, jest prawdziwe - podkreślał arcybiskup Marek Jędraszewski.

Metropolita przywołał fragment tekstu "Katolickie kapłaństwo" Benedykta XVI, w którym Joseph Ratzinger, jeszcze jako diakon, rozważał Modlitwę Arcykapłańską Chrystusa. "Uświęć ich w prawdzie. Twoja słowa są prawdą. Ja ich posłałem, jako świadków prawdy" - te słowa, które Benedykt XVI określił swoim testamentem duchowym, abp Marek Jędraszewski dedykował kandydatom do święceń kapłańskich.

Odwołując się do refleksji Josepha Ratzingera i nawiązując do pytań biskupa-konsekratora, podczas obrzędu święceń metropolita postawił diakonom szereg pytań. Czy chcesz głosić prawdę, czyli zanurzać się w tę jedyną prawdę, którą jest Jezus Chrystus? Czy chcesz tak bardzo zespolić się z Chrystusem, aby ukazywać światu ogrom Jego miłości miłosiernej do każdego człowieka? Czy chcesz nieustannie stać przed Bogiem i służyć Mu w drugim człowieku? Czy chcesz być "nieustannie oczyszczanym i przenikanym przez Chrystusa, aby to On mówił i działał" w tobie, a nie ty sam? Czy chcesz uwalniać się od własnego ja i pozwalać prowadzić się tam, gdzie niekiedy nie będziesz chciał, aby w ten sposób - paradoksalnie - doświadczać pełni swej wolności i przedziwnego bogactwa miłości Bożej?