Oddział Kliniczny Hematologii został przeniesiony z ul. Kopernika do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego Aleksandra Łabędź

W czwartek, 7 września przeniesiono Oddział Kliniczny Hematologii, Poradnię Hematologiczną oraz Bank Komórek Macierzystych z obszaru szpitalnego przy ul. Kopernika do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego. - Przewieźliśmy 17 pacjentów. Współpracowaliśmy z oddziałem, aby na czas transferu było pacjentów nieco mniej, w związku z czym, nie mieliśmy do czynienia z pełnym obłożeniem, część pacjentów wypisaliśmy do domu i przyjmowaliśmy ich dopiero tutaj na terenie szpitala przy ul. Jakubowskiego, który zaczął w pełni funkcjonować 8 września - mówił Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski.