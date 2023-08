Od dziś zapisy na rowery w Krakowie! "Można wziąć do domu nawet na trzy miesiące"

Dziś w samo południe zostanie udostępniona strona internetowa nowego systemu rowerów miejskich. Pod adresem lajkbike.ztp.krakow.pl będzie można zapisać się na wypożyczenie jednośladu.

„Na zapisanie się będzie ponad dwa tygodnie – pierwsza pula rowerów zostanie wybrana losowo wśród osób, które napiszą do nas do 1 września do godz. 12.00. Kolejność zgłoszeń nie gra roli” – informują przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Sprzęt będzie można otrzymać do domu nawet na trzy miesiące. Do dyspozycji będzie na razie 500 rowerów tradycyjnych i 250 rowerów elektrycznych (Trzeba będzie od razu zaznaczyć swój wybór). Rowery będą mogły wypożyczyć osoby pełnoletnie, mieszkające na co dzień w Krakowie, odpowiednio za: 29 zł i 79 zł miesięcznie (plus kaucja zwrotna: 100 zł za rower zwykły i 500 zł za elektryczny). Oba typy rowerów posiadają 28-calowe koła. Rower tradycyjny wyposażony jest w 3-biegową przerzutkę, rower ze wspomaganiem elektrycznym ma siedem biegów. Wszystkie rowery wyposażone są w bezpieczne hamulce, wymagane oświetlenie, zapięcie łańcuchowe oraz blokadę na koło typu O-lock.

Aby zostać użytkownikiem systemu LajkBike’a, trzeba będzie wykonać kilka czynności:

Najpierw należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, na stronie: lajkbike.ztp.krakow.pl. Użytkownik następnie otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Jeśli egzemplarz roweru, którego chęć wypożyczenia była zgłoszona, jest dostępny, wówczas wysyłany będzie mail z prośbą o dokonanie przedpłaty w celu wypożyczania. Po jej dokonaniu, w wyznaczonym terminie trzeba będzie osobiście zgłosić się po odbiór sprzętu. Istotne jest, że przynajmniej w pierwszej turze wynajmu uli rowerów (jeśli będzie więcej chętnych niż oferowanego sprzętu) odbędzie się losowanie. Nie będzie więc ważne, kiedy ktoś wyśle formularz zgłoszeniowy. O kolejności wydawania sprzętu zdecyduje maszyna. Trafią do niej nadane numery zgłoszeń, które ZTP otrzyma od 17 sierpnia do 1 września, do godz. 12.00. A w przypadku niezgłoszenia się wypożyczających, kolejne osoby też będą dolosowywane.

Rowery LajkBike zgodnie z regulaminem są przeznaczone tylko do użytku niekomercyjnego. Wykonywanie pracy zarobkowej, czyli na przykład realizacja dostaw kurierskich, będzie zabroniona. Rowerem będzie można poruszać się tylko na terenie Krakowa oraz strefy buforowej obejmującej obszar 1 km od granic miasta. Ma być to bowiem promocja roweru jako transportu miejskiego, a nie formy rekreacji. Sprzęt każdy użytkownik otrzyma do domu. Można go będzie przechowywać na ulicy lub w innych ogólnie dostępnych miejscach, ale w takich sytuacjach trzeba będzie pamiętać o jego właściwym zabezpieczeniu. Chodzi o zablokowanie tylnego koła oraz przymocowanie ramy roweru dołączonym łańcuchem do stojaka rowerowego lub innego, podobnego stałego uchwytu. W cenie abonamentu LajkBike użytkownicy otrzymają nie tylko rower na wyłączność, ale też usługę naprawy usterek. Chodzi tu o niezawinione kłopoty jak przebita dętka, zużyte klocki hamulcowe, urwany łańcuch, rozregulowana przerzutka, pęknięta szprycha czy scentrowane koło.

Takie zgłoszenia będzie można przesyłać za pośrednictwem panelu użytkownika na stronie internetowej systemu. Potem trzeba dostarczyć rower do serwisu albo pozostawić w ogólnodostępnym miejscu (odpowiednio go zabezpieczając). ZTP będzie naprawiać usterki tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Nie powinno to trwać dłużej niż dwa dni robocze od dostarczenia przez użytkownika roweru do serwisu przy ul. Przewóz 21, lub czterch dni roboczych w przypadku pozostawienia roweru na terenie miasta. Jeśli naprawa usterki będzie wymagała dłuższego czasu, opłacony czas wypożyczenia zostanie wydłużony o te „nadprogramowe” dni. Naprawiony rower będzie można odebrać przy ul. Przewóz 21 lub Wielopole 1. W przypadku kradzieży roweru lub baterii użytkownik będzie zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt ZTP oraz policji. Powinien też zwrócić klucze do blokady. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że rower nie został prawidłowo zabezpieczony przed kradzieżą, ZTP obciąży użytkownika kwotą odpowiadającą pełnej wartości roweru.

- Jeśli LajkBike’i będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, już w przyszłym roku będzie ich 250 sztuk więcej – planowany jest bowiem zakup kolejnych rowerów elektrycznych do systemu - podkreślają urzędnicy.

