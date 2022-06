Od 24 czerwca do 3 lipca w Krakowie i w Chrzanowie odbędzie się szósta edycja FestivALTu, promującego nową sztukę żydowską

FestivALT to działający w Polsce międzynarodowy kolektyw złożony z żydowskich artystów i aktywistów, dla których centralnym punktem odniesienia są współczesne kwestie żydowskie w Polsce. Rzuca on wyzwanie stereotypom i promuje nowe sposoby myślenia o kwestiach polsko-żydowskich we współczesnej Polsce. Zajmuje się tematami, które przez dziesięciolecia omijane lub zamiatane pod dywan, doprowadziły do normalizacji pewnych problematycznych zachowań i sytuacji.

– FestivALT to program współczesnych twórców żydowskich, dostrzegających potrzebę innego spojrzenia na polsko-żydowską sztukę. Chcemy tworzyć oraz promować sztukę zajmującą się kulturą, historią, pamięcią i tożsamością żydowską w Polsce, nie uciekając od krytycznego spojrzenia na rzeczywistość – tłumaczy Magdalena Rubenfeld Koralewska, jedna z organizatorek FestivALTu. – Większość prezentowanych wydarzeń będzie premierowa. Projekty staraliśmy się dobierać w taki sposób, aby niosły za sobą jakieś przesłanie i skłaniały do refleksji. Preferujemy sztukę zaangażowaną, wymagającą nieco więcej od widza – dodaje Rubenfeld Koralewska.