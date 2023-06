Od 19 czerwca po Krakowie będzie jeździł tramwaj Szymborskiej i to przez cały rok

2 lipca tego roku minie setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, z tej okazji, decyzją Senatu RP, noblistka została patronką roku 2023. Przez całe życie związana z Krakowem i kulturą miasta, w krakowskiej kulturze jej obecność będzie w najbliższych miesiącach szczególna: pojawią się nowe wydania wierszy i korespondencji, wiersze Szymborskiej zagoszczą na Wiankach, do sklepów trafi odzież z cytatami. W dniu urodzin autorki "Wołania do Yeti" otwarty zostanie park jej imienia, w jego sąsiedztwie powstaje mural poświęcony poetce. Do parku będzie można dojechać „tramwajem Szymborskiej”.

Grafika, która ozdobi tramwaj, została przygotowana przez Piotra Deptę-Kleśtę, projektanta graficznego, ilustratora, finalistę 13. Artystycznej podróży Hestii, autora oficjalnego plakatu Roku Szymborskiej.

Projekt zawiera elementy jubileuszowego plakatu, fragmenty wyklejanek – kolaży, które dla przyjaciół tworzyła Wisława Szymborska oraz cytat z wiersza „Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy”.