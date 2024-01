Nowoczesna rehabilitacja pod Krakowem. W Krzeszowicach oddali małopolski szpital po modernizacji z basenem, gabinetami i salą do terapii Barbara Ciryt

Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstał budynek z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku.