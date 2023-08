Nowi artyści dołączają do programu tegorocznego Unsound Festivalu, który odbędzie się od 1 do 8 października

Po pięciu latach przerwy do Krakowa powraca Ben Frost. Artysta wystąpi z premierowym materiałem, który zaprezentuje wspólnie z metalowym, progresywnym gitarzystą Gregiem Kubackim z amerykańskiej grupy Carbomb. Towarzyszyć im będą projekcje oraz światło autorstwa Tarika Barriego. Najświeższe kompozycje oraz autorską oprawę wizualną zaprezentuje również Lanark Artefax.

Z kolei pochodząca z Południowej Korei Okkyung Lee pojawi się w Polsce po raz pierwszy. Wiolonczelistka zagra na żywo soundtrack do dadaistycznych filmów z lat 20. XX wieku. Kasimyn, znany z indonezyjskiego duetu Gabber Modus Operandi, pojawi się z solowym projektem "Hulubalang". Przy pomocy poszarpanych, rytualnych rytmów artysta opowiada o traumach czasów holenderskiej kolonizacji Indonezji. Wizualizacjami zajmie się Brandon Tay z Singapuru.

Do line-up’u dołącza Bill Orcutt. Ten nestor amerykańskiej muzyki gitarowej (jak nazwał go magazyn "Pitchfork") doskonale pasuje do tegorocznego, dadaistycznego motywu przewodniego, a wszystko z powodu ekscentrycznego i niekonwencjonalnego sposobu posługiwania się instrumentem. Kolejna postać to EYE – założyciel legendarnej, japońskiej grupy noise rockowej Boredoms, który również ignoruje klasyczne sposoby grania, w zamian proponując to, co swobodne, hałaśliwe i perkusyjne.