Nowe oddziały Muzeum Narodowego wokół Błoń. Kiedy powstaną?

Wicepremier zwiedził w Kamienicy Szołayskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, dwie nowe wystawy stałe: „Przedmioty. Galeria designu polskiego XX i XXI wieku” oraz „Przekroje. Galeria architektury polskiej XX i XXI wieku”.

- To jest krótki przegląd tego, co najbardziej cennego jest w polskim designie i architekturze. Myślę, że to będzie miejsce bardzo popularne - mówił po obejrzeniu wystaw min. Gliński. Jak podkreślił desing i architektura to coś, co jest bliskie każdemu człowiekowi - obcujemy z nimi na co dzień. - A jednocześnie jest to sztuka, a więc jest to sztuka bliska człowiekowi i niezbędna do życia ludzkim wspólnotom - stwierdził wicepremier.

Pytany o to, kiedy rozpocznie się remont Cracovii, gdzie docelowo ma funkcjonować muzeum poświęcone architekturze i designowi, minister odpowiadał, że ten remont w tej chwili się toczy - w fazie przygotowawczej. Jak stwierdził, podstawową sprawą, która musi tam być rozwiązana, jest połączenie zabytkowego charakteru budynku z nowymi funkcjami, które pomieści ten nowy oddział MNK.