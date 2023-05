Nowa płyta krakowskiej wokalistki Kiwi już w piątek 12 maja. Premierowych piosenek artystki posłuchamy 27 maja w Alchemii

“Ruszaj” to kolejna muzyczna propozycja od Kiwi. Krakowska artystka zachęca tą piosenką do przełamywania swoich lęków i dodaje wiary we własne możliwości. Jak sama mówi: - “Ruszaj” to piosenka ode mnie do mnie i dla mnie. Napisałam ją, żeby pchnąć się do przodu i przełamać swoje lęki. Myślę jednak, że wiele osób się z nią utożsami i wyniesie coś dla siebie.

Nowy singiel od dziś dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych oraz na YouTube. Autorką tekstu oraz melodii jest Kiwi. Artystka odpowiedzialna jest również za produkcję kawałka, w której wsparł ją Jeremiasz Hendzel. Singlowi towarzyszy wizualizacja stworzona przez Paulinę Szyłejko.

“Ruszaj” jest trzecim singlem, którym artystka zapowiada nadchodzącą EP-kę "Paranoje". W marcu Kiwi podzieliła się z fanami hipnotyzującym numerem “Kruszysz”, a miesiąc później opublikowała kawałek “Paranoje”, w którym postawiła na mocniejsze, elektroniczne brzmienie.