Nowa lokalizacja stacji komunikacyjnej w Krakowie. Teraz jakość powietrza badana jest przy ul. Kamieńskiego

Nowa lokalizacja stacji komunikacyjnej w Krakowie

Osiem stacji w Krakowie

Na terenie Krakowa funkcjonuje osiem referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza , działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla miasta Krakowa do oceny jakości powietrza wystarczające byłyby trzy stacje monitoringu jakości powietrza. Jednakże, prezydent Krakowa chcąc zapewnić mieszkańcom dostęp do dokładniejszych informacji, wzmocnił sieć monitoringu i zakupił ze środków budżetu miasta pięć spośród ośmiu funkcjonujących stacji.

Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie nie jest przypadkowa, jest zależna od charakteru danej stacji. Rozróżniamy następujące rodzaje stacji:

stacje tła miejskiego

stacje przemysłowe

stacje komunikacyjne.

Do stacji tła miejskiego, tj. stacji reprezentatywnych dla terenu miasta Krakowa, należą stacje przy ul. Bujaka, ul. Złoty Róg, os. Piastów i os. Swoszowice (ul. Lusińska). Stacje te pozwalają odzwierciedlić stan jakości powietrza, charakterystyczny dla obszaru miasta. Dzięki monitoringowi tła miejskiego możliwe jest prowadzenie oceny narażenia zdrowia ludzi na zanieczyszczenia powietrza takie jak: SO2, NO2, NO, NOx, CO, benzen, pył PM10, pył PM2.5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P w pyle PM10.